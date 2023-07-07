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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"قولوله الحقيقة".. مدحت صالح يشعل المسرح الكبير بألحان كمال الطويل (صور)

مدحت صالح
مدحت صالح

صعد النجم الكبير مدحت صالح، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، لإحياء باكورة حفلات مشروعه الجديد "الأساتذة ومدحت صالح" بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو والموزع هشام مصطفى، وعازف البيانو الكبير عمرو سليم.

وبمجرد صعود مدحت، استقبله الجمهور بالتصفيق والتهليلات، ومن ثم بدأ إحياء الفاصل الأول بأغنية "قولوله الحقيقة" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وألحان كمال الطويل.

ومن المقرر أن يتغنى بـمجموعة كبية من روائع الزمن الجميل منها:  ياجميل ياللي هنا، ياواحشني رد عليا، أول مرة تحب، مقادير، تملي فقلبي، شط إسكندرية، مش كفاية.

الحفل يعرض على قناة الحياة

وتعرض قناة الحياة، بثا مباشرا للحفل الذى يقام الحفل بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الثقافة، ممثلة في دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، والفنان مدحت صالح، ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانه من شكل "التخت" التقليدي إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.

وكان قد بدأ الحفل الموسيقار عمرو سليم، بعزف المقطوعة الموسيقية لأغنية الفنانة نجاة الصغيرة «ايه هو ده».

ويحضر الحفل وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الناقد طارق الشناوي.

يشمل برنامج الحفل أعمال زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب، محمد فوزي، رياض السنباطي، فريد الأطرش، بليغ حمدي، طلال مداح، الرحبانية وغيرهم وذلك بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصري.

ويرفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة وأن نفدت تذاكره فور طرحها للجمهور بالكامل عبر موقع الحجز الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا المصرية.

الأساتذة ومدحت صالح الأوبرا المصرية التراث الموسيقي المصري الدكتورة نيفين الكيلاني الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان مدحت صالح المهندس حسام صالح

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