لا يفوتك هذا المساء| رسالة وزير الرياضة للمنتخب الأوليمبي قبل مواجهة المغرب.. واستشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث ترصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مهرجان العلمين.. العالم فى انتظار أكبر كرنفال ترفيهى على أرض مصر الساحرة

تستضيف مدينة العلمين الجديدة، الخميس المقبل الموافق ١٣ يوليو الجارى، أكبر حدث ترفيهى فى المنطقة العربية، الذى يتمثل فى النسخة الأولى من «مهرجان العلمين»، المتوقع أن يمثل نقلة ترفيهية فى المنطقة العربية ككل، بما يتضمنه من أنشطة ترفيهية وفنية ورياضية، بمشاركة عدد كبير من النجوم فى كل المجالات.

وتستمر فعاليات النسخة الأولى من «مهرجان العلمين» حتى ٢٦ أغسطس المقبل، وتتضمن ١٢ نشاطًا مختلفًا، منها الرياضى والفنى والترفيهى، وهو ما تستعرض «الدستور» تفاصيله فى السطور التالية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

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إدانات دولية.. كيف تناولت وسائل الإعلام الأجنبية تفاصيل "ملحمة البرث"؟

تحتفل مصر اليوم الجمعة، بالذكرى السادسة على استشهاد أبطال ملحمة البرث، لتتجدد ذكريات أبطال القوات المسلحة في إحدي أبرز المواجهات التي خاضوها ضد عناصر داعش الإرهابية، بعد هجوم منظم على عدد من المواقع العسكرية جنوب رفح بشمال سيناء في 7 يوليو 2017، والتي انتهت باستشهاد 23 من أبطال الكمين ويصاب 33 آخرون، فيما لقي أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًا حتفهم.

"ملحمة البرث" كانت شاهدة على بطولة وإقدام قائد كتيبة 103 صاعقة، العقيد أركان حرب أحمد منسي، وجنوده، الذين صدوا الهجوم بشجاعة وحالوا دون نجاح خطة العناصر الإرهابية، وضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن الوطن. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

https://www.dostor.org/4442842

«الأساتذة».. انطلاق المشروع الأضخم لإحياء تراثنا الموسيقى بالتعاون بين «المتحدة» ودار الأوبرا

يحتضن المسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم، حفل «الأساتذة»، الذى يحييه المطرب الكبير مدحت صالح، بالتعاون بين الدار والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويبث حصريًا على قناة «الحياة».

ويقدم مدحت صالح، خلال الحفل، مشروعه الفنى الجديد المُسمى بـ«الأساتذة»، الذى يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصرى والعربى، والانتقال بألحانه من شكل «التخت» التقليدى إلى الصورة «الأوركسترالية» الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسى للألحان والمقامات. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

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ارتفاع وفيات مشاجرة على "مروى مائي" في الدقهلية لـ3 ضحايا

توفي أحد المصابين في مشاجرة المروى المائي الخاص بأرض زراعية بقرية البلامون التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، متأثرا بإصابته بطلق ناري، ليرتفع عدد الضحايا إلى 3 قتلى ومصابين اثنين.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من إدارة تامين المستشفيات، بوفاة ثالث ضحايا المشاجرة المسلحة التي نشبت في قرية البلامون دائرة المركز. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

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استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال

استشهد شاب فلسطينى من قرية عارورة، شمال محافظة رام الله، عصر اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى الحي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان صحفي، أن الشاب عبد الجواد حمدان صالح، أصيب بجروح حرجة جدًا فى الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى الاستشاري، قبل أن يعلن عن استشهاده، فيما أكد عضو مجلس قروى أم صفا محمد بحر، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب، خلال تواجده فى المنطقة الشمالية من القرية المعروفة باسم "الراس". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

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رسالة وزير الرياضة للمنتخب الأوليمبي قبل مواجهة المغرب

بعث أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة دعم إلى منتخب مصر الأوليمبي قبل مواجهة المغرب المرتقبة في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

ويلتقي منتخب مصر أمام المغرب مساء غدا السبت في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

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من بينهم الزمالك وبيراميدز| المباريات المتبقية للأهلي في الدوري 2023

المباريات المتبقية للأهلي في الدوري 2023 بعد خوضه مباراته الأخيرة أمام فريق نادي الإسماعيلي، والذي انتهت بفوزه بهدف دون رد، ليمهد الطريق إلى الفوز بلقب الدوري الذي غاب عنه في الموسمين الماضيين، ويبحث جمهور الأهلي بشكل مستمر على محرك “جوجل” العالمي لمعرفة المباريات المتبقية للأهلي في الدوري 2023 وكم يتبقى للأهلي لرفع الدرع الغالية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

https://www.dostor.org/4442858