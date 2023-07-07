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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ارتفاع وفيات مشاجرة على "مروى مائي" في الدقهلية لـ3 ضحايا

ارشيفية
ارشيفية

توفي أحد المصابين في مشاجرة المروى المائي الخاص بأرض زراعية بقرية البلامون التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، متأثرا بإصابته بطلق ناري، ليرتفع عدد الضحايا إلى 3 قتلى ومصابين اثنين.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من إدارة تامين المستشفيات، بوفاة ثالث ضحايا المشاجرة المسلحة التي نشبت في قرية البلامون دائرة المركز.

وتبين وفاة "م. ع"،  متأثرا بإصابته بطلق ناري، وتم نقله لمستشفى السنبلاوين لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فشل محاولات علاجه.

 وكانت قرية البلامون التابعة لمركز السنبلاوين، شهدت مشاجرة مسلحة بين عائلتين بسبب خلاف على مروى مائي خاص بأرض زراعية، وأسفرت عن مقتل شخص ونجله، وإصابة 3 آخرين.

وبعد  مرور أسبوعين على الواقعة، لفظ أحد المصابين أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مشاجرة المروى المائي أرض زراعية محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية مدير المباحث الجنائية

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