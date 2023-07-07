ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال

الاحتلال
الاحتلال

استشهد شاب فلسطينى من قرية عارورة، شمال محافظة رام الله، عصر اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى الحي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان صحفي، أن الشاب عبد الجواد حمدان صالح، أصيب بجروح حرجة جدًا فى الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى الاستشاري، قبل أن يعلن عن استشهاده، فيما أكد عضو مجلس قروى أم صفا محمد بحر، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب، خلال تواجده فى المنطقة الشمالية من القرية المعروفة باسم "الراس".

وشهدت أم صفا، منذ ساعات الظهيرة، تواجدًا مكثفًا لقوات الاحتلال، بالتزامن مع صلاة الجمعة التي أداها أهالي القرية فى ساحة المجلس القروي، تمهيدًا للانطلاق في مسيرة احتجاجًا على إقامة بؤرة استيطانية قرب المدخل الجنوبي للبلدة.

وأضاف أن المستوطنين حاولوا الاعتداء على مواطني القرية برشقهم بالحجارة وضربهم بالعصي، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في يده.

وتشهد أم صفا منذ أسابيع هجومًا متواصلاً من قبل المستوطنين، الذين أحرقوا منازل ومركبات المواطنين الفلسطينيين، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم.

ويرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا اليوم إلى ثلاثة شهداء، بينهم شهيدان في مدينة نابلس، اغتالهم الاحتلال صباحًا عقب اقتحام البلدة القديمة، فيما يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 201 شهيد.

شاب فلسطينى قرية عارورة عارورة رام الله محافظة رام الله

الأكثر قراءة

كيف شكّل هجوم كمين البرث تحولًا فى مواجهة الإرهابيين؟

ينطلق 13 يوليو.. التفاصيل الكاملة لمهرجان العلمين الجديدة 2023

ارتفاع وفيات مشاجرة على "مروى مائي" في الدقهلية لـ3 ضحايا

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء فى الفيوم

تبدأ الأحد.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

وزير الاتصالات: توفير 15 ألف فرصة عمل بعد توقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى

العراق يفتح تحقيقًا فى قضية خطف باحثة إسرائيلية روسية