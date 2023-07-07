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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسالة وزير الرياضة للمنتخب الأوليمبي قبل مواجهة المغرب

أشرف صبحي
أشرف صبحي

بعث أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة دعم إلى منتخب مصر الأوليمبي قبل مواجهة المغرب المرتقبة في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

ويلتقي منتخب مصر أمام المغرب مساء غدا السبت في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وقال أشرف صبحي في تصريحات صحفية: "نؤكد دعم الدولة لأبناء المنتخب الوطني في مباراتهم المرتقبة غدا، وينبغي ضرورة ضبط النفس فقد صعدنا إلى الأوليمبياد بالفعل".

وأضاف: "علينا الهدوء والعمل من أجل تحقيق لقب أمم أفريقيا في النهاية".

وأتم: "نوجّه كل الشكر والتقدير إلى الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر على التنسيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد لتذليل كافة العقبات".

أشرف صبحي المنتخب الأوليمبي مباراة مصر والمغرب وزير الشباب والرياضة

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