"تاج".. سوبر هيرو يُثير الجدل ويحقق ملايين المشاهدات في الوطن العربي (تحليل بيانات)

منذ زمن بعيد، كان الفن وسيلة للتعبير عن الذات والمجتمع والحلم، ومن بين أشكال الفن، تبرز السينما كفن جماهيري يجذب الملايين من المشاهدين بقصصه وشخصياته ورسائله، وفي هذا الإطار، قدم الفنان تامر حسني فيلمه الأخير “تاج”، الذي يعتبر أول فيلم عربي يتناول تيمة البطل الخارق أو السوبر هيرو.

فيلم تاج هو فيلم مليء بالإثارة والكوميديا والفانتازيا، يحكي قصة تاج وهارون، شقيقان توأم يكتسبان قوى خارقة من خاتم سحري، وحظي الفيلم باهتمام كبير من قبل رواد التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، الذين عبروا عن إعجابهم بالفيلم وبأداء تامر حسني وزملائه، كما حقق نجاحا باهرا في شباك التذاكر، وتصدر التريند العالمي على موقع تويتر.

قام تامر حسني بالترويج للفيلم على مدار شهور منذ بدء التصوير وحتى عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك، حيث نشر على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات من كواليس العمل، وكذلك إعلانات تشويقية للفيلم، كما قام بالتصوير داخل دور العرض مع جمهوره، والذي ظهر فيه جزء منه يرتدي أقنعة تشبه شخصية تاج.



إشادات واسعة

بعد عرض الفيلم في دور السينما، أشاد المشاهدين والنقاد بمستوى الفيلم وجودة إخراجه وتأثيراته، فكان هناك من اعتبره خطوة جديدة في صناعة سوبر هيرو عربي، وأثنى على أداء تامر حسني وزملائه، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات والمنشورات المؤيدة للفيلم.



وفي الوقت الذي تصدر فيه فيلم تاج لتامر حسني، محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، رصدت "الدستور"، نسب مؤشرات البحث التي حظي بها الفيلم المصري، في الأسبوع الماضي، عبر موقع جوجل من مختلف دول الوطن العربي.

الأعلى بحثًا

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول فيلم تاج لتامر حسني، تبين أن معدل البحث ارتفع من يوم 1 يوليو الجاري، وتحديدًا من الساعة الواحدة صباحًا، بنسبة 49 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ليصل في الساعة الثالثة صباحًا، يوم 2 يوليو الجاري، إلى نسبة 61 عملية بحث، ثم يتصدر مؤشرات البحث بنسبة 100%، منذ يوم 3 يوليو الجاري، وتحديدًا في الساعة الواحدة صباحًا.



وفي الساعات القليلة الماضية، ارتفع معدل البحث حول فيلم تاج لتامر حسني، منذ الساعة الرابعة مساءً، بنسبة 75 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، إلى نسبة 100 عملية بحث في كافة دول الوطن العربي، في تمام الساعة 19:38 مساءً.





وكانت أكثر الدول العربية التي بحثت عن فيلم تاج للفنان تامر حسني، عبر موقع جوجل، هي مصر بنسبة 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وتليها عمان بنسبة 96 عملية بحث، ثم فلسطين بنسبة 48 عملية بحث، والأردن بنسبة 36 عملية بحث، وليبيا بنسبة 28 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.



وبالبحث عبر تطبيق "تيك توك"، تبين أن هاشتاج فيلم "تاج" للفنان تامر حسني، قد حصد 817 مليون مشاهدة، منذ الإعلان عن إطلاقه بكافة منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي.