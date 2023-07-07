براتب يصل لـ7000 جنيه.. "العمل" تعلن عن فرص عمل للشباب

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب الذين يتراوح أعمارهم من 35 وحتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات صناعة النسيج، وبراتب يصل إلى 7000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 40 عامل إنتاج، براتب 3000 جنيه، و5 أفراد أمن، براتب 3000 جنيه.

كما تطلب الشركة، 2 مراقب كاميرات، وذلك براتب يتراوح من 4000 إلى 5000 جنيه، و3 فني كهرباء، وبراتب يتراوح من 5000 إلى 6000 جنيه.

وتحتاج الشركة أيضا، 3 فني صيانة، براتب يتراوح من 5000 إلى 6000 جنيه، و5 مهندس نسيج، براتب يتراوح من 4000 إلى 5000 جنيه.

وتطلب الشركة، 3 مشرفين أمين، براتب يتراوح من 4000 إلى 5000 جنيه، و2 فني تحضير، براتب يتراوح من 5000 إلى 6000 جنيه.

كما تحتاج الشركة، 2 مهندس إنتاج، براتب يتراوح من 5000 إلى 6000 جنيه، ومهندس كيمياء، وذلك للإناث، براتب يتراوح من 4000 إلى 5000 جنيه.

وتطلب الشركة أيضا، 16 عامل خدمات، براتب 3000 جنيه، وعامل خدمات ما بعد البيع، براتب يتراوح من 5000 إلى 7000 جنيه.

ويشترط في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، أن يكون حاصل على مؤهل عالي، أو متوسط، وأن يكون لديه خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان، الشرقية، أو الاتصال على 0552349924.