استقبال أسطورى من اللبنانيين لـ تامر حسنى.. طبل وغناء (فيديو)

استقبل آلاف اللبنانيين النجم المصري تامر حسني بالزفة والورود، وسط محبة استثنائية عارمة، بقدومه من المطار حتى فندق ڤينيسيا بوسط المدينة.

وقال حسين كسيرة إن تامرحسني حالة استثنائية بتاريخ الفن بشكل عام ولم يشهدها مع أي فنان محلي أو عالمي.

وأضاف: "تامر لديه محبة خاصة من رب العالمين تربطه بجمهوره وبكل من يحبه ولأول مرة في تاريخ لبنان حفلة لفنان مصري تنفد كل تذاكرها في ساعات ونضطر لتوسيع المكان مرتين ليسع جمهوره الكبير واليوم قررنا توسيع المكان للمرة الثالثة حتى فيلمه الجديد "تاج" فدائمًا صالات العرض كامل العدد وأول الحجوزات بعد أسبوع".

ونشر منظم الحفل ياسر الحريري فيديو لتامر حسني لحظة وصوله لبنان واستقبله الجمهور بالطبل والغناء.

وأعلن ياسر الحريري خلال الأيام الماضية عن إحياء تامر حسني حفلًا في لبنان، ونشر البوستر الدعائي الخاص بالحفل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات Instgram وعلق قائلًا: "بيروت.. هل أنتم مستعدون؟".