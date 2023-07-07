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الجمعة 07 يوليو 2023
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paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: لا ضرائب جديدة فى العام المالى 2023 /2024

الباز
الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن وزارة المالية تستهدف في الموازنة الجديدة لعام 2023 /2024 حصيلة ضريبية بقيمة تريليون و600 مليار جنيه، أي بزيادة 550 مليار جنيه عن العام المالي المنقضي.

وأكد الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لن يكون هناك لجوء لفرض ضرائب جديدة في العام المالي الجديد 2023 /2024.

وأوضح أن الفرق في الحصيلة الضريبية سيكون مصدره حسم ملف المتهربين من الضرائب، خلال هذا العام، بطرق مختلفة، وهو قرار حاسم، إضافة إلى تفعيل ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. 

ولفت الباز إلى أن  حصيلة الضرائب العامة للعام المالي المنقضي 2022 /2023، بلغت تريليون وخمسين مليار جنيه.

الباز محمد الباز العام المالي الجديد

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