بعد الانتقال للعاصمة الإدارية.. "الإسكان" تكشف مصير مبانى الوزارات التاريخية بوسط البلد

كشف الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، مصير المباني التاريخية لمقر الوزارات بوسط البلد بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عبدالخالق إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المباني لها قيمة معمارية، وبعضها كان قصورًا، لذا سيعاد استغلال المباني بما يتناسب مع قيمتها، لافتًا إلى أن نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية، هدفه تطوير القاهرة التاريخية.

ولفت “عبدالخالق” إلى أن الأسباب الرئيسية وراء نقل الوزارات من القاهرة التاريخية إلى العاصمة الإدارية، هو التخلص من التكدس والزحام المروري بوسط القاهرة.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تربط بين محاور التنمية في سيناء والدلتا، وتم بناء مدن جديدة على محاور وأنفاق سيناء، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية لن تحل مكان القاهرة، ولكن شريك تنموي مع كافة المحاور.