"قتل الخلايا السرطانية حلال أيام".. باحث مصري يُطالب بتمويل مشروعه

قال الباحث ماهر منير، إنه حرص على البحث في أمراض الخلايا السرطانية التي تصيب جسم الإنسان منذ كان عمره لا يتجاوز الـ19عامًا، وهذا التفكير العلمي بدأ منذ أن كانت والدته لديها بعض المؤشرات الأولية الخاصة بالإصابة بسرطان الثدي.

القضاء على الخلايا السرطانية

وأكد “منير” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر تستطيع” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه في البداية قام بعرض الفكرة على نائب رئيس جامعة المنصورة، ثم تواصل مع أساتذة كلية العلوم والصيدلة بالجامعة للمشاركة في تنفيذ هذه الفكرة البحثية بشكل عملي.

وتابع: “تتمثل فكرة البحث في أن الخلايا السرطانية تتغذي على الجلوكوز في الجسم، وبالتالي يقوم البحث بوضع مادة سامة بطريقة علمية معينة داخل محلول الجلوكوز، هذه المادة تقوم بقتل الخلايا السرطانية خلال أيام”.

التمويل الضخم

وأضاف أن هذه الفكرة البحثية تم نشرها في دورية علمية دولية، لذا ناشد وزير التعليم العالي بتمويل هذه الفكرة البحثية كي يتم تنفيذها على أرض مصر، معلقًاً: "بطالب البحث العلمي في مصر بالتمويل السريع حتى ينسب لمصر هذا الإنجاز".