روشتة التأهيل النفسى لـ"لاعبى المنتخب" قبل ملاقاة المنتخب المغربى

استطاع منتخب مصر الأوليمبي تحت 23 عامًا، أن يخطف الأنظار خلال بطولة إفريقيا والمؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024، حيث استطاع الوصول للمباراة النهائية بدون أي خسارة.

تصدر منتخب مصر الأوليمبي مجموعته برصيد 7 نقاط، وفاز في نصف النهائي على منتخب غينيا بهدف دون رد، فمن المفترض أن يلتقي المنتخب الأوليمبي نظيره المغربي وذلك باستاد مولاي الأمير عبدالله بالعاصمة الرباط، مساء غدٍ السبت.

روشتة التأهيل النفسي لـ"لاعبي المنتخب" قبل ملاقاة المنتخب المغربي

قبل أن يواجه المنتخب المصري نظيره المغربي في نهائي إفريقيا تحت 23 عامًا، قدمت الدكتورة صافيناز عبدالسلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، بعض النصائح النفسية للتعامل مع الضغوط والتوتر خلال المباراة.

التركيز على الإعداد الجيد: وذلك من خلال التدريبات والتحضيرات المناسبة قبل المباراة، بالإضافة إلي الاستعداد النفسي حيث يساهم ذلك في زيادة الثقة وتقليل التوتر.

التفكير الإيجابي: من خلال التركيز على الأفكار الإيجابية قبل وأثناء المباراة، مثل استخدام التأكيدات الإيجابية مثل "أنا قوي ومستعد لهذه المباراة" لتعزيز الثقة.

التنفس العميق وتقنيات الاسترخاء: قبل المباراة، لا بد من القيام بتمارين التنفس العميق وتقنيات الاسترخاء، بالإضافة إلى الجلوس بمكان هادئ واستنشاق الهواء النقي، حيث يساعد ذلك على تهدئة أعصاب اللاعبين وتخفيف التوتر.

الاستفادة من الفريق: تحدثوا مع زملائكم في الفريق وشاركوا مخاوفكم وتجاربكم معهم، فالدعم المتبادل بين اللاعبين قد يساعد في تخفيف الضغوط النفسية وتعزيز الثقة.

التركيز على اللحظة الحالية: خلال المباراة، حاولوا التركيز على اللحظة الحالية ومهمتكم الفردية، وعدم التفكير في النتائج المحتملة أو الأخطاء الماضية.

استخدام تقنيات التحكم في الضغط: إذا شعر اللاعبون بالعصبية أو التوتر، عليهم تجريب بعض التقنيات للتحكم في الضغط، مثل التركيز على نقطة ثابتة في الملعب أو تكرار كلمة مهمة لكم بصوت مرتفع.