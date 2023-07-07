أغنيات "ريفو" تكسر حاجز الـ51 مليون استماع عبر المنصات المختلفة (فيديو)

حقق مسلسل "ريفو" حالة خاصة عند انطلاق الجزء الأول منه العام الماضي عبر منصة watch it، واستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا بين الجمهور المصري والعربي نظرًا لقصته وأحداثه المختلفة والتي مست قلوب ومشاعر الملايين من الجمهور خاصة الذي كون ذكريات في فترة التسعينيات وعاصر فترة انتشار الفرق الموسيقية في هذا التوقيت.

وازداد تعلق الجمهور بأحداث مسلسل "ريفو" والذي انطلقت حلقات الجزء الثاني الأيام الماضية عبر منصة ووتش إت الرقمية بالأغنيات التي تخللت أحداثه للمطرب أمير عيد بطل العمل ومطرب الفريق الشهير "كايروكي"، وضم الجزء الأول من العمل 10 أغنيات تم ضمها في ألبوم غنائي حمل اسم المسلسل "ريفو" وحققت أغنياته نجاحًا كبيرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، كما انتشرت مقاطع فيديو بالملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن أغنيات وكلمات أغنيات الألبوم.

ويرصد "الدستور" في التقرير التالي إحصائيات نسب مشاهدة أغنيات "ريفو" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصتي أنغامي وسبوتيفاي الغنائية الرقمية والتي جاءت بإجمالي 51 مليونًا و699 ألف مشاهدة.

أغنية أنا النجم

وحققت أغنية أنا النجم نجاحًا ساحقًا، واحتلت المركز الأول لعدد مشاهدة الأغنية خاصة الفيديو كليب الذي تضمن عددًا من أحداث ومشاهد المسلسل وحققت الأغنية فقط عبر موقع الفيديوهات يوتيوب نسبة مشاهدة تخطت الـ88 ألف مشاهدة فيما حقق الفيديو كليب 17 مليون مشاهدة.

وحققت الأغنية عبر منصة أنغامي الرقمية نسبة استماع تخطت الـ12 مليون استماع.

أغنية على باب السيما

وحققت أغنية على باب السيما نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب تخطت المليون و800 ألف مشاهدة، فيما حققت عبر منصة أنغامي الرقمية نسبة استماع تخطت 6.5 مليون مشاهدة.

أغنية الكلبة لاسي

وحققت أغنية الكلبة لاسي نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب تخطت الـ40 ألف مشاهدة، فيما حققت عبر منصة أنغامي الرقمية نسبة استماع تخطت 515 ألف مشاهدة.

أغنية حكمة الأيام

وحققت أغنية حكمة الأيام نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب تخطت الـ370 ألف مشاهدة، فيما حققت عبر منصة أنغامي الرقمية نسبة استماع تخطت 2.8 مليون مشاهدة.

أغنية Everybody loves my baby

فيما حققت أغنية Everybody loves my baby نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب تخطت الـ29 ألف مشاهدة، فيما حققت عبر منصة أنغامي الرقمية نسبة استماع تخطت 373 ألف مشاهدة.

أغنية ياما سوا

كما حققت أغنية ياما سوا نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب تخطت الـ335 ألف مشاهدة، فيما حققت عبر منصة أنغامي الرقمية نسبة استماع تخطت 1.5 مليون مشاهدة.

أغنية يا بنت الناس

وحققت أغنية يا بنت الناس نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب تخطت الـ36 ألف مشاهدة، فيما حققت عبر منصة أنغامي الرقمية نسبة استماع تخطت 410 آلاف مشاهدة.

أغنية الوقت فات

وحققت أغنية الوقت فات نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب تخطت الـ588 ألف مشاهدة، فيما حققت عبر منصة أنغامي الرقمية نسبة استماع تخطت 2.7 مليون مشاهدة.

أغنية إحنا النهاردة

وحققت أغنية إحنا النهاردة نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب تخطت الـ39 ألف مشاهدة، فيما حققت عبر منصة أنغامي الرقمية نسبة استماع تخطت 618 ألف مشاهدة.

أغنية House of The Rising Sun

فيما حققت أغنية House of The Rising Sun نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب تخطت الـ19 ألف مشاهدة، فيما حققت عبر منصة أنغامي الرقمية نسبة استماع تخطت 267 ألف مشاهدة.

أغاني مسلسل ريفو عبر منصة أنغامي الغنائية

أغاني مسلسل ريفو عبر منصة سبوتيفاي الغنائية

وحققت أغنيات مسلسل "ريفو" للنجم أمير عيد عبر منصة سبوتيفاي الرقمية إجمالي نسب استماع لـ10 أغنيات الألبوم تخطت المليون و383 ألف مشاهدة.