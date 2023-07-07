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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعدام 65 كيلو لحوم فاسدة في حملة تموينية بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتائج الحملات التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديريتى الصحة والطب البيطري وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية بمدن دمياط وعزبة البرج ورأس البر وميت أبو غالب.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار اسطوانات الغاز والسلع ومخالفة الاشتراطات الصحية وتعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء وورق مطبوعات محظور تداولها، وكذلك عدم الإعلان عن مخازن تابعة لمحال وأيضًا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، هذا إلى جانب التحفظ على ٣٥ كجم قطع لحوم و ٣٠ كجم لحم مفروم غير صالحين للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك ١٦٦ محضرا.

تموين دمياط تموين دمياط الجديده لحوم دمياط

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