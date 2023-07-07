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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"عوض تاج الدين" يُعلن أبرز نتائج المبادرات الرئاسية الصحية منذ 30 يونيو

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن المبادرات الرئاسية الصحية كان لها الكثير من النتائج الإيجابية على صحة المواطن، حيث تم اكتشاف الكثير من الأمراض بصورة مبكرة، كما تم توعية المواطنين بضرورة الابتعاد عن بعض العوامل التي تؤدي إلى جذب بعض الأمراض.

المبادرات الصحية المصرية

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي لعبا دوراً كبيرة في تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، كم أنه بفضل مبادرة القضاء على فيروس سي انضمت مصر إلى قائمة الدول الخالية من الفيروس بعد أن كانت من أولى الدول التي ترتفع بها معدلات انتشار الفيروس.

وأضاف أن الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر أنقذ الكثيرون من خطر الإصابة بتصلب شرايين المخ والقلب، كما أن مرضى السكر والضغط معرضين للفشل الكلوي، لذا هؤلاء المرضى عليهم ضبط هذه النسب في الجسم من خلال المتابعة الدورية.

التأمين الصحي الشامل 

وأشار إلى أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ساهمت في إنجاز احتياجات صحية لـ 2 مليون مواطن منذ بداية الانطلاق، وهذه المبادرة مستمرة حتى الآن لكافة المواطنين بكافة المحافظات.

 وتابع:" لدينا نوعين من التأمين الصحي وهما التأمين الصحي العادي يغطي 57% من المواطنين، والتأمين الصحي الشامل ليغطي كافة المحافظات".

واستطرد: الدولة المصرية كان لها بصمة واضحة في السيطرة على فيروس كورونا، حيث نجحت في توفير اللقاحات للمواطنين بكافة أنواعها، كما حرصت على تصنيع تلك اللقاحات لتوفيرها لباقي الدول الإفريقية، وبالتالي لا أحد يستطيع نكران فضل مصر في إدارة هذه الأزمة".

محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة اليوم دي ام سي المبادرات الصحية المصرية

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