الشباب والرياضة ومنظمة اليونسكو تناقشان تنظيم هاكاثون رقمى احتفالًا باليوم العالمى لمهارات الشباب

عقدت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، اجتماعاً مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة سُبل التعاون المشترك في تنظيم احتفالات الأمم المتحدة للشباب، ومنها الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الموافق 15 يوليو من كل عام، واليوم العالمي للشباب الموافق 12 أغسطس.

حضر اللقاء من جانب وزارة الشباب والرياضة منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، سالي سعيد مدير وحدة طور وغير، عبدالناصر محمد مسئول التدريب، آية عادل منسقة العلاقات الدولية بالوزارة.

ومن جانب منظمة اليونسكو إيزابيل فيرا استشارى التواصل والمعلومات، مارى ان تيريز إخصائي برنامج التعليم، دعاء حازم مسئول مشروع التعليم، أريج عطاالله إخصائية برامج العلوم الاجتماعية والإنسانية.

من جانبها أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن الاجتماع جاء امتداداً للاجتماع الذي عقد بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونسكو برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نوريا سانز مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، يوم 4 يونيو الماضي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجال تمكين الشباب.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب إلي الإعداد للتعاون المشترك في تنظيم هاكاثون رقمي للشباب (هاكاثون الشباب الوطني 2023 ) احتفالاً باليوم العالمي لمهارات الشباب، والذى يتم اطلاقه يوم 15 يوليو 2023، ويشمل الهاكثون تصميم حلول ابتكارية في: “الذكاء الاصطناعي والمعرفة الإعلامية والمعلوماتية والتكنولوجيا ألعاب / تطبيقات / مواقع الويب / الروبوتات / الابتكارات الأخرى القائمة على الذكاء الاصطناعي - التدخلات المجتمعية الإبداعية (غير المركزة على التكنولوجيا) البرامج الإذاعية / المدونة الصوتية / الحملات، كما سيتم قبول الطرائق الإبداعية الأخرى للتدخلات المبتكرة".