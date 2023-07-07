ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الشباب والرياضة ومنظمة اليونسكو تناقشان تنظيم هاكاثون رقمى احتفالًا باليوم العالمى لمهارات الشباب

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

عقدت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، اجتماعاً مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة سُبل التعاون المشترك في تنظيم احتفالات الأمم المتحدة للشباب، ومنها الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الموافق 15 يوليو من كل عام، واليوم العالمي للشباب الموافق 12 أغسطس.
حضر اللقاء من جانب وزارة الشباب والرياضة منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، سالي سعيد مدير وحدة طور وغير، عبدالناصر محمد مسئول التدريب، آية عادل منسقة العلاقات الدولية بالوزارة.
ومن جانب منظمة اليونسكو إيزابيل فيرا استشارى التواصل والمعلومات، مارى ان تيريز إخصائي برنامج التعليم، دعاء حازم مسئول مشروع التعليم، أريج عطاالله إخصائية برامج العلوم الاجتماعية والإنسانية.
من جانبها أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن الاجتماع جاء امتداداً للاجتماع الذي عقد بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونسكو برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نوريا سانز مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، يوم 4 يونيو الماضي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجال تمكين الشباب.
وأشارت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب إلي الإعداد للتعاون المشترك في تنظيم هاكاثون رقمي للشباب (هاكاثون الشباب الوطني 2023 ) احتفالاً باليوم العالمي لمهارات الشباب، والذى يتم اطلاقه يوم 15 يوليو 2023، ويشمل الهاكثون تصميم حلول ابتكارية في: “الذكاء الاصطناعي والمعرفة الإعلامية والمعلوماتية والتكنولوجيا ألعاب / تطبيقات / مواقع الويب / الروبوتات / الابتكارات الأخرى القائمة على الذكاء الاصطناعي - التدخلات المجتمعية الإبداعية (غير المركزة على التكنولوجيا) البرامج الإذاعية / المدونة الصوتية / الحملات، كما سيتم قبول الطرائق الإبداعية الأخرى للتدخلات المبتكرة".

وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم اليونسكو العاصمة الإدارية الشباب

الأكثر قراءة

تامر حسنى الأعلى بيعًا فى تاريخ السينما.. أرقام جديدة من "تاج"

إمبراطورية الملياردير الإيطالى سيلفيو برلسكونى.. مفاجأة "داخل الوصية"

"تايسون".. قصة بطل لقنه "المنسى" الشهادة وعاد إلى الحياة

فى الذكرى السادسة.. كيف رأى العالم هجوم كمين البرث؟

المصري "دمه أخف".. 5 اختلافات تميز "تاج" عن "سوبر هيرو هوليود"

حورية فرغلى تثير جدلًا واسعًا بسبب صورتها بعد استئصالها الرحم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى

العراق يفتح تحقيقًا فى قضية خطف باحثة إسرائيلية روسية

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس