"تايسون".. قصة بطل لقنه "المنسى" الشهادة وعاد إلى الحياة

لا يزال صندوق ملحمة "البرث" يحوي العديد من أسرار وخفايا بطولات رجالها أفراد الجيش المصري، التي ربما لم يعرف عنها الكثيرون، والتي تكشف عن الصدق الحقيقي لبطولتهم وحبهم للوطن وكذلك استبسالهم في الدفاع عنه.

واحدة من تلك البطولات روتها قصة البطل محمد علي محمد الشهير بـ"تايسون"، الذي حضر العديد من المداهمات وعمليات اقتحام على البؤر الإرهابية تحت قيادة قائد الكتيبة 103 الشهيد "أحمد منسي"، والذي ذهب إلى الشهادة ثم عاد إلى الحياة مرة أخرى متمنيًا الالتحاق ثانية بالجيش.

إذ كان قد انتقل "تايسون" مع منسي إلى البرث في 3 رمضان سنة 2017، ويوم الملحمة بدأ الهجوم الإرهابي أثناء تبديل الورديات بينه وبين زملائه، وكان قد بدأ أثناء خدمته فوق سطح المبنى مع زملائه "خالد السفاح" و"أحمد نجم"، واستمر الاشتباك.

دافع البطل "محمد علي محمد" الشهير بـ"تايسون" باستماتة عن زملائه حتى أصيب إصابة بالغة ولم يدر بنفسه إلا وقد جذبه الشهيد "المنسي" من أسفل الأنقاض وهو يقول له: (اتشاهد يا تايسون اتشاهد)، بعد ذلك حاول تايسون الزحف لكي يأخذ السلاح مرة أخرى فأصيب بطلقتين فى الكتف وفقد وعيه بشكل كامل.

عاد إلى "تايسون" وعيه مرة أخرى بعد تحويله إلى مستشفى العريش التي قضى فيها فترة العلاج، وعندما رجع حاول الانضمام إلى الجيش 4 مرات متتالية، لكن الأمر قوبل بالرفض بسبب تأثره بالإصابات البالغة التي تعرض لها خلال معركة البرث.

البطل "محمد علي محمد" الشهير بـ"تايسون" من مواليد قرية "القارة" مركز أبوتشت محافظة قنا، التحق بالجيش عام 2016، وقضى عامًا مع الشهيد العقيد "رامي حسنين" وبعد استشهاده بدأت رحلته مع العقيد أركان حرب "أحمد منسي" قائد الكتيبة 103، وقد جسد دوره الفنان "كريم محجوب" فى مسلسل "الاختيار".

وقال البطل "تايسون" إن تلك الصورة الشهيرة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي فيها يضع الشهيد المنسي كتفه عليه بأنها أعظم صورة في حياته.

وذكر أن هذه الصورة تم التقاطها في الخامس عشر من شهر رمضان عام 2017 بعد مُداهمة كان يقودها الشهيد أحمد منسي، وكان أبطال القوات المسلحة صائمين، وأوضح أن المداهمة كانت قوية جدًا في مربع "البرث" بمنطقة نجع "شبانة" .

كما وصف "تايسون" هذا اليوم خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "اليوم ده علمنا فيه التكفيريين الأدب وجبناهم من جحورهم ومسكنا منهم عدد وقتلنا منهم وحرقنا العشش بتاعتهم وحرقنا عدد كبير من العربيات بتاعتهم".