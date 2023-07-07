السفير بسام راضى يستعرض استراتيجية مصر لإدارة المياه أمام المؤتمر الوزارى لـ«الفاو»

شدد السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، من خلال بيان مصر فى المؤتمر الوزاري لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، على أن مصر تولي قضية المياه أقصى درجات الاهتمام، سواء من حيث المحافظة على مواردها المائية التاريخية وتنميتها وحُسن إدارتها، حيث أطلقت مصر في عام 2021، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 والربط بين الأمن الغذائي والأمن المائي، كما حرصت مصر على إدراج موضوعات الأمن المائى فى القمة العالمية للمناخ COP27 مع الشركاء الدوليين.

وأشار بسام راضي، في كلمته، إلى أن كل دول العالم تواجه جميعًا متغيرات إقليمية ودولية ومناخية وجوائح وأزمات مثل كوفيد-19، والأزمة الأوكرانية، التي سببت آثارًا سلبية على أوضاع الأمن الغذائي في العالم نتيجة لما أحدثته من إرباك فى الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية وتعثر في سلاسل الإمداد، مما أدى الى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع والمنتجات الزراعية الأساسية وانتجت ما يعرف حاليًا بأزمة غلاء المعيشة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن مصر قد تبنت العديد من المبادرات من أجل تحقيق الأمن الغذائي ومعالجة التحديات ذات الصلة بالأمن المائي والتغيرات المناخية، مع الإشارة إلى أن الرئيس السيسي قد أطلق مبادرة "حياة كريمة" التي تعتبر مشروع القرن بلا أدنى مبالغة، حيث تستهدف تغيير وجه الحياة في الريف المصري والمجتمعات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة لنحو 60 مليون مواطن مصرى.