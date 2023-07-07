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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"فاو": استمرار انخفاض أسعار الغذاء فى يونيو الماضى

الفاو
الفاو

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة بجنيف "فاو"، أن المؤشر القياسي لأسعار السلع الغذائية الدولية انخفض مرة أخرى في شهر يونيو الماضي مدفوعًا بانخفاض أسعار جميع الحبوب الرئيسية ومعظم أنواع الزيوت النباتية، مشيرة إلى أن المؤشر الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة بلغ في المتوسط 122.3 نقطة في يونيو بانخفاض 1.4% عن مايو الماضي و23.4% من ذروته في مارس 2022.

وقالت المنظمة، في تقرير اليوم الجمعة، إن المؤشر بالنسبة لأسعار الحبوب قد انخفض بنسبة 2.1% مقارنة بشهر مايو الماضي، حيث انخفضت أسعار القمح العالمية بنسبة 1.3% مع بدء الحصاد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية متأثرًا بوفرة الإمدادات وانخفاض ضريبة التصدير في الاتحاد الروسي، إلى جانب تحسن الظروف في الولايات المتحدة، كما انخفضت الأسعار الدولية للأرز بنسبة 1.2%.

وبالنسبة لأسعار الزيوت النباتية، أوضح التقرير أن مؤشر أسعارها قد انخفض بنسبة 2.4% عن شهر مايو الماضي، كما انخفض أيضًا مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان بنسبة 0.8 % في يونيو الماضي مدفوعًا بانخفاض أسعار الجبن الدولية حتى مع ارتفاع أسعار الزبدة العالمية مدفوعًا بالطلب النشط على الإمدادات الفورية وخاصة من الشرق الأوسط.

وأفاد بانخفاض المؤشر بالنسبة لأسعار السكر بنسبة 3.2%، مشيرًا إلى أن هذا هو أول انخفاض له بعد أربع زيادات شهرية متتالية مدفوعة بشكل رئيسي بالتقدم الجيد في محصول قصب السكر في البرازيل وتباطؤ الطلب العالمي على الواردات، لا سيما من الصين.

ونوه التقرير إلى أن المؤشر لم يتغير بالنسبة لأسعار اللحوم في شهر يونيو، حيث ارتفعت أسعار لحوم الدواجن على خلفية ارتفاع الطلب على الواردات من شرق أسيا وسط تحديات العرض المستمرة المرتبطة بتفشي إنفلونزا الطيور على نطاق واسع بينما انخفضت أسعار لحوم الأبقار والأغنام بسبب زيادة توافر الصادرات من أوقيانوسيا.

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