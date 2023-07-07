غدًا.. بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي الزراعة وحماية الأراضى ووحدة المتغيرات المكانية وكل فروعها بالمراكز خلال حملات المرحلة الثالثة للموجة الـ٢١ التى تبدأ غدًا السبت الموافق ٨ يوليو الجارى وتستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر، وذلك في إطار التصدي لكل أشكال التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فى المهد وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون واسترداد حق الشعب، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وفى هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، حيث أزالت ٣٥ حالة تعدٍّ فى ٦ مراكز بالمحافظة، ففى مركز المنيا، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة أسفرت عن إزالة ٦ حالات تعدٍّ فى قرى (تله، صفط الخمار، دمشير)، وحالة بحى غرب المدينة، وتمت الإزالة على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار من إزالة ١٤ حالة تعدٍّ على أرض زراعية بالبناء المخالف بدون ترخيص، منها ٤ حالات بحى شرق جنوب المدينة، و٥ حالات بقريتى الجرنوس وبردونه التابعتين لقرية شلقام وحالة بقرية أبوجرج، وإزالة حالة تعدٍّ فى المهد بقرية صندفا، وحالتى تعدٍّ بقرية الحسينية.

كما قامت الوحدة المحلية بالعدوة بحملة إزالة بقرية عطف حيدر، أسفرت عن إزالة ٤ حالات تعدٍّ على الأراضى الزراعية، منها ٣ حالات تعدٍّ بقرية قصر لملوم وحالة بزاوية برمشا، وإزالة حالة تعدٍّ بالبناء المخالف على أرض زراعية فى المهد بقرية بنى عامر.

وفى مطاى، نفذت الوحدة المحلية حملة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة ٤ حالات تعدٍّ بالبناء منها حالة بحى غرب المدينة وحالة بقرية كوم والى وحالتا تعدٍّ على أرض زراعية بقرية جوادة، وفى أبوقرقاص نفذت الوحدة المحلية حملة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة حالة تعدٍّ بالبناء على أرض زراعية بقرية بنى موسى، وحالة تعدٍّ أخرى بقرية أتليدم، كما أوقفت الوحدة المحلية لسمالوط ٤ أعمال بناء مخالف، وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في أعمال البناء المخالف، وتمت إزالة حالة بالمهد بحي شمال المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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