حملات مكثفة لإزالة المخالفات والتعديات بشواطئ العجمى

كلّف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بثكيف حملات إزالة الإشغالات والمرور علي شاطئ النخيل وشواطئ القطاع الغربي والعجمي، لتحقيق أقصى درجات الانضباط على شواطئ عروس البحر المتوسط.

وشنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، حملة مكبرة بالتنسيق مع حى العجمي، ووحدة التدخل السريع بالمحافظة والإدارة العامة للمتابعة بديوان عام محافظة الإسكندرية.

وتمت إزالة المخالفات والتعديات التي تحجب الرؤية أمام المواطنين، وتعتبر مخالفة لبنود كراسة الشروط في التعاقد التي سبق وتم رصدها من خلال مرور مدير عام الإدارة العامة للمصايف، ومراقبي الشواطئ بالعجمي.

وفي الإطار ذاته، تم المرور على رواد الشاطئ والتأكد من عدم وجود أي استغلال أو فرض إكراميات، وكذلك التأكد من مجانية دورات المياه، بالإضافة إلى التأكيد على التزام المستأجر بتنفيذ كل بنود منظومة الإنقاذ.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من توجيه الإنذارات، وتوقيع غرامات مالية، وفي حالة رصد تكرار المخالفة لنفس الشاطئ يتم فسخ التعاقد مع المستثمر، ومصادرة التأمين، والحرمان من دخول المزايدات مرة أخرى.

إزالة التعديات الحاجبة للرؤية على سواطئ العجمي

إزالة التعديات الحاجبة للرؤية على سواطئ العجمي

إزالة التعديات الحاجبة للرؤية على سواطئ العجمي

IMG_٢٠٢٣٠٧٠٧_١٢١٧٣٦

IMG_٢٠٢٣٠٧٠٧_١٢١٧١٤