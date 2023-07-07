"القصير": المحفظة الائتمانية للبنك الزراعى بلغت نحو 70 مليار جنيه

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، وقيادات البنك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع قيادات البنك بحضور علاء فاروق رئيس البنك، سبل دفع التمويل الزراعى والتيسيرات التمويلية للمشروعات الزراعية، وزيادة القيمة التسليفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك توسيع قاعدة الفئات المستهدفة.

واستعرض الاجتماع جهود البنك في دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والداجنة لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، وذلك من خلال التوسع في إتاحة القروض للمحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني ومراكز تجميع الألبان.

وناقش وزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي المصري التوسع في منح التمويلات للأنشطة الإنتاجية.

تحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة

كما أشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بجهود البنك الزراعي في مجال التمويل الزراعي، وتقديم القروض خاصة خلال السنوات الأخيرة التي زادت فيها المحفظة الائتمانية للبنك لتبلغ نحو 70 مليار جنيه.

‏من جانبه أكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة، من خلال التوسع في إتاحة التمويل اللازم لدعم الأنشطة الإنتاجية في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني.

أكثر من ١٤,٥ مليار جنيه قروضًا لخدمة المحاصيل الزراعية بنهاية يونيو الماضي

كما قال "علاء فاروق" إن البنك يشهد طفرة كبيرة في حجم أعماله نتيجة خطط التطوير التي ينفذها البنك حاليًا، مشيرًا إلى أن إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك بلغت نحو ٧٠ مليار جنيه تتضمن أكثر من ١٤,٥ مليار جنيه قروضًا لخدمة المحاصيل الزراعية بنهاية يونيو الماضي، وأن ٨٠% من حجم محفظة الائتمان موجهة لدعم وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به.