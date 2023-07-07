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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال رائف: "حياة كريمة" تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

جمال رائف
جمال رائف

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إننا لا نستطيع إنكار جهود مبادرة "حياة كريمة" على البنية التحتية التقليدية، وأيضًا التطرق لإيجاد البنية التكنولوجية، وسبل الاتصال الحديثة، فجميعها أمور تؤكد أن المبادرة تستهدف كل أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها على أرض الواقع.

وأكد رائف، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية لا تستهدف فقط تقديم الخدمات التقليدي، ولكن تستهدف أيضًا أن تكون هذه الخدمات ذات جودة عالية، وهذا ضمن الإطار التنفيذي للدولة والذي يعتمد على ميكنة الخدمات والرقمنة والشمول المالي.

وأوضح الكاتب الصحفي أن وجود الإنترنت فائق السرعة بالقرى والنجوع مهم جدًا، ويقلل من معاناة المواطن في الحصول على الخدمات، إضافة إلى أنه يقلل من البيروقراطية والروتين، خاصة مع اتجاه الدولة الآن في ميكنة جميع الخدمات.

وتابع: أعتقد أن هذا الأمر في غاية الأهمية، حيث إنه يتماشى مع استراتيجية الدولة فيما يتعلق بالرقمنة، وأتوقع أن هذه الأمور بالتأكيد سوف يكون لها إسهام حقيقي في البنية التحتية والتكنولوجية بما يحقق تقديم الخدمات بشكل يصل لكل مواطن في مختلف ربوع الدولة المصرية. 

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