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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار مكونات أجهزة الكمبيوتر15% خلال الربع الثانى لـ2023

الكمبيوتر
الكمبيوتر

شهدت أسعار مكونات الحاسبات الآلية والكمبيوتر تراجعًا سجل نحو 15%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن تراجعت أسعار النيكل نحو 4000 دولار، حيث سجل سعر الطن اليوم نحو 20897 دولارًا مقارنة بنحو 24963 بنهاية مارس الماضي.

وتراجعت أسعار مكونات الحاسبات الآلية خلال تعاملات اليوم الجمعة 7 يونيو، نهاية تداولات الأسبوع، وتشمل أسعار النيكل والفولاذ ورقائق السيليكون، بعد زيادة حجم المعروض وانخفاض الطلب على المخزون العالمي.

وتواجه مكونات وقطع غيار الحاسبات حجم طلب كبيرًا في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والنقص الشديد في حجم الرقائق الإلكترونية عالميًا.

- أسعار مكونات الحاسبات والأجهزة الإلكترونية 

ويرصد "الدستور" أسعار مكونات الحاسبات والأجهزة الإلكترونية الدقيقة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات الطرفية.

- أسعار رقائق السيليكون

شهدت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي تراجع اليوم الجمعة  في الأسواق التجارية، بعد أن سجلت نحو 4500 دولار للطن، مقارنة بنحو 4985 دولارًا، خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض نحو 485 دولارًا.

ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم"، وكانت أسعار رقائق السيليكون قد شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بنحو 1200 دولارات.

- أسعار النيكل اليوم

شهدت أسعار معدن النيكل، اليوم الجمعة، تراجعًا ملحوظًا وسجل الطن نحو 20897 دولارا مقارنة بنحو 21960 دولار الأسبوع الماضي بانخفاض قدره 1063 دولار.

وعلى صعيد التعاملات، تراجعت أسعار العقود الفورية للنيكل "المستخدم في صناعة الصلب والإلكترونيات" بنسبة 1.9% إلى 21815 دولارًا للطن، وأرجع الخبراء هذا التراجع إلى زيادة الطلب على النيكل مع قلة حجم المعروض في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

ورغم التراجعات القياسية التي شهدتها أسعار المعادن بسبب اختناقات سلاسل التوريد، توقعت مجموعة "جولدمان ساكس" انخفاض أسعار معادن البطاريات الرئيسية الثلاث الكوبالت والليثيوم والنيكل على مدى العامين المقبلين.

- أسعار الفولاذ

شهدت أسعار معدن الفولاذ تراجعًا، اليوم الجمعة، بالأسواق التجارية العالمية وسجلت نحو 1320 دولارا للطن، مقارنة بسعره 1465 دولارا الأسبوع الماضي بزيادة  قدرها  145 دولارا للطن بنسبة 3%.

ويدخل الفولاذ ضمن قائمة المعادن المهمة، لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة اللوحة الأم "الماذر بورد"، يُشار إلى أن أسعار الفولاذ شهدت ارتفاعا مقارنة بالشهر الماضي. 

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