تقرير دولى: مصر واحدة من أشهر مواقع الجذب السياحى على مستوى العالم

دعا تقرير دولي لزيارة مصر، ووصفها بأنها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية على وجه الأرض لأهميتها التاريخية وتأثيرها الثقافي على العالم، وموطن للعديد من مواقع الجذب السياحي الشهيرة والخلابة على مستوى العالم.

وقال موقع "ترافل ديلي نيوز" السياحي العالمي إن مصر من أقدم الحضارات على وجه الأرض، ولطالما رويت القصص عن شخصيات مهمة من التاريخ المصري، مثل كليوباترا والملك توت عنخ آمون، كما تم تمثيل رموز أخرى مثل الأهرامات بشكل رمزي عبر الزمن، والعديد من الرحلات لرؤية هذه المعالم بأنفسهم لاكتساب المزيد من التقدير لماضي هذه المنطقة الرائعة.

وأكد التقرير أن مصر لا تزال إحدى أقدم وأكبر دول شمال إفريقيا، ووجهة سياحية جذابة لأسباب مختلفة، حيث تشمل مناطق الجذب البارزة في مصر المناظر الطبيعية الخلابة والمناظر الطبيعية ، فضلًا عن بعض من أفضل الشواطئ في العالم. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المواقع الحيوية لزيارة وتجربة بعض من أفضل المأكولات التي يقدمها الكوكب.

- كشف أسرار وعجائب العالم القديم

وأشار التقرير إلى أنه بطبيعة الحال أكبر جاذبية طبيعية لمصر هي أهميتها التاريخية وتأثيرها على العالم، وهذا ما يجعل الوجهة واحدة من أكثر الوجهات زيارة على مستوى العالم، حيث يواصل الزوار من جميع أنحاء العالم التدفق على رمال هذا البلد وهم يتطلعون للاستمتاع ببعض عجائب العالم.

وتعد مصر موطنًا للعديد من مناطق الجذب السياحي الشهيرة، فأهرامات الجيزة واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم ويبلغ عمرها 4500 عام، بالإضافة إلى ذلك، يستمتع العديد من الزوار بالتجول في المواقع الأثرية، مثل وادي الملوك وأبوالهول ومعابد الأقصر والكرنك، بينما يتعرفون أكثر على الشخصيات التاريخية القديمة الموقرة من هذه الحضارات.

- استكشاف مصر الحديثة

وقال التقرير الدولي يمكن لزوار مصر الاستمتاع بالأماكن الحديثة أيضًا، وتجربة عدد كبير من الأشياء المختلفة التي تجعل مصر أحد أفضل المواقع في العالم، فهي تعد موطنًا للكثير من الأماكن الخلابة وأفضل الشواطئ المخصصة للسباحة والغوص على ظهر الكوكب.

وهناك العديد من المعالم الأخرى لاستكشافها، فالعاصمة القاهرة لديها الكثير من العروض في أشكال الأسواق، مع كون سوق خان الخليلي من بين أكثر الأماكن حيوية في البلاد، ومن الممكن أيضًا زيارة الإسكندرية، أو حتى القيام برحلة على طول نهر النيل، حيث يمكن لكل من هؤلاء أن يمنح الزائرين تجربة لمصر الحديثة مع تقديم نظرة ثاقبة على بعض ماضيها في نفس الوقت.