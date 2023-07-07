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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبرزها ابدأ ورواد النيل.. "إكسترا نيوز" ترصد أهم المبادرات الاقتصادية (فيديو)

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رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول أهم المبادرات الاقتصادية.

أهم المبادرات الاقتصادية:

المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

مبادرة "أدها وأدود" لتمكين صاحبات الحرف اليدوية.

مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة.

مبادرة سد الفجوة بين الجنسين.

مبادرة رواد النيل.

معلومات حول المبادرة الوطنية "ابدأ":

انطلقت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في إبريل 2022.

تسعى لتوطين الصناعات الحديثة وتقليل الاستيراد وتوفير فرص عمل.

تنقسم إلى 3 محاور المشروعات الكبرى ودعم الصناعة وتطويرها.

تسعى لإضافة استثمارات لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه.

تهدف إلى توفير نحو 150 ألف فرصة عمل خلال 4 سنوات مقبلة.

عملت على دعم المصانع المتعثرة ومساعدة مصانع أخرى على التوسع.

أسهمت في الحصول على أراض صناعية وتسهيل الإجراءات الروتينية.

نجحت في تكوين 64 شراكة استثمارية تشارك بها 23 شركة عالمية.

قامت بدعم 789 مصنعًا قائمًا و497 مستثمرًا جديدًا.

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