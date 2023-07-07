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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 6 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة وتحرير 37 محضرًا بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة، وذلك خلال الفترة من 24 مايو وحتى 25 يونيو الماضي.

وأشار الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير (37) محضر جنح وذلك لمخالفته أحكام القانون (10) لسنة 1966 والقرار رقم (517) لسنة 1986 بإجمالى مضبوطات تزيد عن (6) أطنان و(417) كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ المنوفية، تواصل إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالمديرية وبالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية جهودها في المرور الميداني على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين.

وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن، مؤكدًا مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقًا للصالح العام.

فيما وجّه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق ومتابعة مدى توافر السلع الغذائية ومدى صلاحيتها، مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجارى حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

أحكام القانون إدارة المجازر اشتراطات الصحية أسماك غير صالحة للإستهلاك اسماك فاسدة أسفرت استمرار استهلاك استهلاك الأدمي

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