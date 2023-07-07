الأحكام في أسبوع|براءة يوسف بطرس غالي والإعدام لقاتل شاب دافع عن شقيقته

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "الأحكام في أسبوع".

الإعدام لعاطلين فى خطف وقتل شاب بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية عاطلين بالإعدام شنقاً، لاتهامهما بخطف وقتل شاب.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بالعثور علي جثة المجني عليه في حالة تعفن داخل أجولة بلاستيكية بوحدة سكنية تحت الإنشاء بدائرة القسم.

المؤبد لقاتل شاب دافع عن شقيقته بمنشأة ناصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة متهم بالسجن المؤبد لقتله شابا دافع عن شقيقته بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم “إسلام. ا”، عاطل قتل شابا يدعى "جمال.م" عامل، فى العقد الثالث من العمر دافع عن شقيقته من تعرض المتهم لها، حيث كان يتردد أمام مسكن المجنى عليه لمضايقة شقيقته وطلب منه الابتعاد عنها وقام المتهم بضرب المجنى عليه وطعنه وأسقطه غارقا فى دمائه.

السجن المؤبد للمتهم بقتل طفلة فى السلام

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، أحد الأشخاص لإدانته بقتل طفلة في منطقة السلام بسبب خلافات بينه وبين أسرتها بالسجن المؤبد، وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية، بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهم "عاطل" قيامه في غضون العام الماضي بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، بقتل الطفلة المجني عليها عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بسبب خلافات بينه وبين أسرتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

السجن المؤبد لعامل بتهمة خطف طفلة وهتك عرضها بالمرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود شعبان رئيس المحكمة، عاملا بالسجن المؤبد وإلزامه المصاريف الجنائية لخطفه طفلة وهتك عرضها بالمرج، كما أحرز مواد مخدرة بقصد التعاطى.

المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل فى سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج عاملًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامه بخطف طفل ومحاولة التعدي عليه بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم اليوم الخميس، برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

المشدد 3 سنوات لقاتل شقيقته فى وادى النطرون بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، بمعاقبة متهم، عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات، عما أسند إليه ومصادرة السلاح المستخدم، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل شقيقته، بغير سبق إصرار أو ترصد في القضية المقيدة، برقم 1203 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة وادي النطرون.

براءة يوسف بطرس غالى فى "فساد الجمارك"

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، ببراءة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في قضية "فساد الجمارك".