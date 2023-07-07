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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"إرنا": الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تحمل 900 طن من الوقود المهرب

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، أن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري احتجزت سفينة تحمل حوالي مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن بحرية الحرس الثوري احتجزت بناء على أمر قضائي صادر من محكمة إيرانية، سفينة تحمل 900 طن من الوقود المهرب وعلى متنها 12 من أفراد الطاقم".

ووفقا للوكالة الإيرانية، تمكنت بحرية الحرس الثوري، في العام الماضي، من إعادة أكثر من 50 مليون لتر من الوقود المهرب إلى الموارد الوطنية للبلاد.

وكانت البحرية الأمريكية، قد أعلنت أمس الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية في المياه الدولية في الخليج، بتهمة أن السفينة ربما كانت متورطة في أنشطة تهريب.

وذكر المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيم هوكينز في بيان، أن "القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية قامت بتقييم ظروف هذا الحدث ولم تطلب مزيدا من الرد، مضيفا أن القوات ستظل يقظة وجاهزة لحماية الحقوق الملاحية لحركة المرور البحرية المشروعة في مياه الشرق الأوسط".

ووفقا لبيان الأسطول الأمريكي الخامس، فإن "البحرية الأمريكية نشرت قطعا بحرية لمراقبة الوضع عن كثب".

- لم تصدر نداء استغاثة

بالتزامن نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي، قوله إن سفينة تابعة للبحرية التابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني احتجزت بالقوة ناقلة المواد الكيماوية.

 وأضاف "إن البحرية الأمريكية راقبت الموقف، وبعد مراقبة سلوك الطاقم والتحقق من تاريخ السفينة، لم تتخذ البحرية أي إجراء آخر".

وذكر المسؤول أن "السفينة المضبوطة لم تصدر نداء استغاثة، ومن المحتمل أنها كانت متورطة في التهريب".

وقال المسؤول: إن "مثل هذه السفن كثيرا ما تقوم بتهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات لبيعه بسعر أعلى في الخارج، لكن لا توجد وسيلة لمعرفة ما كانت تحمله هذه السفينة بالذات".

الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينة مياه الخليج وقود مهرب 900 طن وقود

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