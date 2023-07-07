"القاهرة الإخبارية": قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

أعلن التليفزيون الفلسطيني، عن أن قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكانت إسرائيل قد شنت هجومًا بريًًا وجويًًا أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، في عملية عسكرية واسعة لاقتحام مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن القوات الخاصة قتلت 7 فلسطينيين واعتقلت عشرات آخرين في مخيم جنين.

وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد دعت الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن الخطوات غير القانونية التي اتخذتها الإدارة السابقة، لبناء سفارتها في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الرئاسة، أنّ احترام القانون الدولي هو الشرط الأساسي لنجاح أي حل سياسي، مشيرة إلى أنّ الولايات المتحدة عبر قرارها غير القانوني للاعتراف بالقدس عاصمة للسلطة القائمة بالاحتلال، وبناء سفارة على أرض ملكية خاصة ووقفية، جرى الاستيلاء عليها عام 1948 من مالكين فلسطينيين، بين ورثتهم سكان القدس ومواطنين أمريكيين، تنتهك القانون الدولي وتؤيد سياسات الضم والفصل العنصري، بدلًا من سياسات تخدم السلام العادل والدائم.

