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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تريزيجيه يكشف حقيقة التفاوض مع الأهلى

تريزيجيه
تريزيجيه

حسم محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر وفريق طرابزون سبور، الجدل بشأن موقفه من العودة إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم تريزيجيه بالعودة إلى الأهلي مجددًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية "لم تحدث أي مفاوضات بيني وبين مسئولي الأهلي كما تردد مؤخرًا وعقدي مع طرابزون مستمر لمدة 3 مواسم".

وأضاف: "لن أعود إلى مصر حتى أحقق كل ما أريده في مشواري الاحترافي، وعندما أجد أن الوقت حان للعودة سأعود إلى النادي الأهلي بالتأكيد".

وتابع: "عندما سأعود إلى الأهلي سأكتب تاريخًا جديدًا داخل القلعة الحمراء".

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