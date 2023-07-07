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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بينها احتفالية "أرواح فى المدينة".. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

يحتشد اليوم الجمعة السابع من يوليو 2023، بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية، والتي نستعرضها لكم في أجندة "الدستور" الثقافية.

ففي الخامسة والنصف مساء، يحتضن مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا بأرض الجزيرة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالية بمرور عام على إطلاق سلسلة "أرواح في المدينة"، والتي تقام بالتعاون بين مشروع الكاتب الصحفي محمود التميمي "القاهرة عنواني" ومركز إبداع بيت المعمار المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

وتهتم سلسلة "أرواح في المدينة"، برصد تطورات المجتمع المصري وعلاقة المدينة بالبشر وإبداعتهم آخر 100 عام، من خلال الأرشيف المصري المسموع والمرئي والمكتوب.

ــ كازينو بديعة في مكان

وفي التاسعة مساء، يستقبل المركز المصري للثقافة والفنون، العرض المسرحي، "كازينو بديعة"، والذي يقدمه فريق بوهيميان الفني، والعرض رحلة عبر الزمن، وأهم ملامح الفن المصري أواسط القرن العشرين في مصر، تحديدًا من خلال "كازينو بديعة"، والذي تخرج منه عمالقة الفن والطرب في مصر والعالم العربي، من أمثال عبد الوهاب، تحية كاريوكا، محمد فوزي، سامية جمال، فريد الأطرش، وغيرها.

ــ عرض Wall E بمكتبة مصر الجديدة

وفي الخامسة والنصف مساء، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك، تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة بمقرها الكائن في شارع العروبة، عرض لفيلم الخيال العلمي "Wall E".

والفيلم ينتمي لنوعية أفلام الإنيمي الخيال العلمي، من إنتاج عام 2008، وتدور أحداثه حول "إي وول"، وهو إنسان آلي صمم لمعالجة النفايات، تركه سكان الأرض خلفهم بعدما دمروا الكوكب. 

وبعد مضي عشرات السنوات، يرسل أهل الأرض روبوت آلي آخر "إيفا"، للكشف عن مدى تخلص الأرض من نفاياتها التي أدت إلى هروب سكانها منها، وتتوالي الأحداث. 

ــ حفل عمر جاهين بأكاديمية الفنون

وفي السابعة مساء، يحتضن مسرح مهاد صليحة بأكاديمية الفنون، العرض الفني الغنائي، حفل عمر جاهين، والذي يحييه الفنان الشاب عمر جاهين، ومشاركة الشاعر أمين حداد، الكاتب والشاعر بهاء جاهين، الشاعر مصطفي إبراهيم، الفنانة زهرة رامي، وسامية جاهين.

يتضمن الحفل 10 أغنيات للفنان عمر جاهين، من تلحين كبار الموسيقيين الراحلين منهم الشيخ سيد مكاوي، وتتخلل فقرات الحفل، إلقاء شعري للشعراء المشاركين في الأمسية الغنائية الشعرية، لحفيد صلاح جاهين، عمر جاهين.

ــ  جمعية الشيخ إمام تحيي ذكري رحيله  

وفي الثامنة مساء، يستضيف مركز الربع الثقافي، بشارع المعز، احتفالية جمعية محبي الشيخ إمام للآداب والفنون، والتي تحيي ذكري رحيل الشيخ إمام، والذي فارق عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1995. 

ويشارك في الاحتفالية، جامع تراث الشيخ إمام الكاتب سيد عنبه وأعضاء الجمعية من محبي الشيخ إمام.

ــ لقاء مع أسامة الشاذلي بمهرجان دواير

وضمن فعاليات مهرجان دواير الثقافي، يعقد في الخامسة والنصف مساء، لقاء مفتوح مع الكاتب الروائي أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، وقراءات من أعماله الروائية، "أوراق شمعون المصري"، ورواية "عهد دميانة"، وذلك على مسرح سينما راديو بوسط القاهرة.

احتفالية إطلاق سلسلة أرواح في المدينة أجندة الدستور الثقافية مهرجان دواير الثقافي مكتبة مصر الجديدة العامة كازينو بديعة جمعية محبي الشيخ إمام

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