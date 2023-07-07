8 مقترحات لزيادة العوائد الدولارية من قطاع السياحة

وضع الخبير السياحي حسن حسانين، عدة مقترحات لزيادة العوائد الدولارية من قطاع السياحة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صناعة السياحة تعتبر أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وتعتبر زيادة العوائد الدولارية من هذا القطاع أمرًا مهمًا للاقتصاد المصري.

وأوضح أن هناك عدة عوامل يمكن أن تسهم في زيادة العوائد الدولارية من قطاع السياحة في مصر، تتمثل في الأتي:

1- تطوير البنية التحتية السياحية: يجب أن تستثمر مصر في تطوير وتحسين البنية التحتية السياحية، مثل الفنادق، والمنتجعات، والمطارات، والموانئ، حيث يجب تقديم خدمات عالية الجودة وتلبية احتياجات السياح الدوليين.

2- الترويج والتسويق السياحي: يجب على مصر الاستفادة من كافة وسائل التسويق المتاحة للترويج للوجهات السياحية المصرية، ويمكن استخدام وسائل الإعلام المختلفة والترويج عبر الإنترنت والتواصل مع وسائل الإعلام العالمية لجذب المزيد من السياح.

3- التنوع في المنتج السياحي: ينبغي على مصر تنويع المنتج السياحي المقدم للزوار الدوليين، ويمكن تعزيز السياحة الثقافية والتاريخية، والسياحة الاستشفائية، والسياحة البيئية والاستكشافية، ويجب توفير تجارب متنوعة وفريدة للسياح.

4- تنمية الاستثمار في القطاع السياحي وجذب الاستثمارات الأجنبية به.

5- تسهيل إجراءات السفر: يجب على مصر تسهيل إجراءات السفر للسياح الدوليين، بما في ذلك مرونة في إصدار التأشيرات وتبسيط الإجراءات الجمركية، يمكن أيضًا تطوير نظام الكتروني للحصول على تأشيرات الدخول والتصاريح السياحية.

6- تعزيز التعاون الدولي: يمكن لمصر تعزيز التعاون الدولي في مجال السياحة من خلال إقامة شراكات مع الشركات السياحية العالمية والمنظمات الدولية ذات الصلة، ويمكن تبادل الخبرات والمعرفة وتنظيم فعاليات ترويجية مشتركة.

7- تطوير السياحة الداخلية: ويجب على مصر تشجيع السياحة الداخلية وجذب المزيد من السكان المحليين لاستكشاف وجهات سياحية داخل البلاد، ويمكن تطوير برامج سياحية محلية مثيرة وتوفير عروض خاصة للمصريين لتعزيز السياحة الداخلية.

8- تنمية المنتجات السياحية الجديدة: يمكن لمصر التركيز على تنمية منتجات سياحية جديدة ومبتكرة لجذب فئات جديدة من السياح، مثل السياحة الرياضية، والسياحة الدينية، والسياحة التجارية، ويجب تطوير برامج خاصة وتوفير مرافق وخدمات ملائمة لهذه الفئات الجديدة من السياح.

وأوضح أنه في النهاية، يجب على مصر الاستثمار في تطوير وتحسين السياحة لزيادة العوائد الدولارية من هذا القطاع الحيوي.