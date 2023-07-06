قناة الناس| لماذا لا يستجيب الله لك؟ محمد مهنا يجيب (فيديو)

قال د. محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن بعض الناس يدعون ربهم ولا يستجيب لهم رغم أنهم صالحون ويفعلون الخيرات، لكن سبب عدم استجابة الدعاء أنهم لا يعرفون الخير فين.

أضاف أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، خلال لقائه في برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة الناس، “أنا ليه بدعي ربنا ولا يستجيب؟، لأنك لا تعرف الخير فين.. سيدنا المرسي أبو العباس، كان مرة مريض فدخل عليه أحد تلامذته وقعد قال له أسأل الله لك العافية يا سيدي، فسكت ما ردش عليه وعاوز يعلمه طبعا، شوية كده بعد شوية قال له أسأل الله لك العافية يا سيدي، فسكت، فجاء في الثالثة وقال له قلت أسأل الله لك العافية يا سيدي، يعني أنا بأقول لك ربنا يشفيك يعني أنت ما بتردش علي ليه يعني؟، قال له ألست بعافية الآن يا ولدي، وأنا مش بعافية الآن، لقد سألها عمر رضي الله عنه ومات مطعونا، وسألها عثمان ومات مذبوحا، وسألها علي ومات مطعونا، كل دول سألوا الله العافية ودول أكابر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ولدي إن سألت الله العافية فاسأله من حيث يعلم هو”.

وتابع “إحنا مش عارفين الصح فين، أو مش عارفين الخير فين والشر فين والضر فين والنفع فين؟ ربنا بيعلمنا في القرآن (وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُون) شوف وقضي إليهم أجلهم عشان كده قال لنا هنا إيه؟ فقد ضمن لك الإجابة، حتى لو تأخر أمد العطاء، مع الإلحاح في الدعاء موجب ليأسك، فقد ضمن لك الإجابة، بس إيه فيما يختار لك، لا فيما تختار لنفسك”.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023 وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.