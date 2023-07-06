طارق الشناوى: "الحياة" تعيد توزيع التراث الفنى من خلال "الأساتذة"

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الريادة الفنية المصرية مُعترف بها لدى الكل، واصفًا مشروع "الأساتذة" بالـ"عظيم"، قائلًا: إن قناة الحياة تعيد توزيع التراث الفني من خلال مشروع الأساتذة، موضحًا أن الفن الجميل يحتاج لمجهودات عديدة.

أضاف الشناوي، في تصريحات على شبكة تليفزيون الحياة، أن الفنان مدحت صالح لديه وجهة نظر مختلفة في الأداء الصوتي، لافتًا إلى أن الغناء في حد ذاته شىء عظيم والتوزيع دائمًا ما يكون فيه نبض عصري ورؤية عصرية جديدة، والزمن نفسه يطرح معالجات مختلفة.

وتنقل شبكة الحياة حفل "الأساتذة ومدحت صالح" حصريًا على الهواء مباشرة غدًا، وذلك في إطار اهتمامها بنقل الأحداث الفنية الكبرى، والمهرجانات والكرنفالات الفنية المختلفة، دعمًا منها لقوة مصر الفنية الناعمة، وللطرب المصري والعربي الأصيل.

فى السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ"الدستور" أن مدحت صالح بدأ فى إجراء البروفات النهائية والخاصة بالحفل، مساء أمس الأول الثلاثاء، برفقة فرقته الخاصة ومصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، وقيادة الموزع الموسيقى والمايسترو هشام مصطفى، داخل إحدى القاعات الخاصة بدار الأوبرا.

لم يتبق له سوى بروفة فقط چنرال، على المسرح الكبير بدار الأوبرا الذى يقام عليه الحفل مساء غد الجمعة ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني، وبالتعاون بين دار الأوبرا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض حصريا على قنوات الحياة.