وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية تعقد الإجتماع التحضيري للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية

عقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الإجتماع التحضيري للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية 2023، مع المديرين التنفيذيين بالأندية الرياضية، ورؤساء أقسام الهيئات بالإدارات الفرعية، اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المديرية، استعدادًا للجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية على مستوى الإدارات الفرعية بمحافظة الدقهلية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية بالمديرية، وأشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، والمديرين التنفيذيين بالأندية الرياضية، ورؤساء أقسام الهيئات بالإدارات الفرعية، ومسئولي الهيئات الرياضية بالمديرية.

رحبت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة فى البداية بالمديرين التنفيذيين بالأندية الرياضية، ورؤساء أقسام الهيئات بالإدارات الفرعية، وأكدت على متابعة كافة الإجراءات المتبعة في توجيه الدعوة للجمعيات العمومية طبقاً للوائح والقوانين المعمول بها.

ناقشت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة مع المديرين التنفيذيين بالأندية الرياضية، ورؤساء أقسام الهيئات بالإدارات الفرعية، الإجراءات والتعليمات وأهمية الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات العمومية، والانضباط والحيادية خلال الأعمال التحضيرية للجمعيات العمومية، وأن مديرية الشباب والرياضة والعاملين بها، يقفون على مسافة واحدة من الجميع أثناء انعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية.

تحدث الدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية بالمديرية ضرورة تنقية العضوية قبل توجيه الدعوة وكذلك التنسيق مع المديرين التنفيذيين بالأندية الرياضية لتحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية طبقاً للوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن، وتجنب الأخطاء في الأعوام السابقة.

وأكد على التعاون الكامل بين وكيل الوزارة ووكيل المديرية للرياضة وإدارة الهيئات الرياضية، من أجل إيجاد الحلول التي تواجه الهيئات الرياضية بالإدارات الفرعية، وأن جميع المسئولين بالمديرية متواجدين على مدار 24 ساعة لاستقبال والرد على الاستفسارات او الشكاوي من جميع الإدارات الفرعية، حول كافة الموضوعات التي تخص الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية.

وفي نهاية الإجتماع تم فتح باب الحوار مع المديرين التنفيذيين بالأندية الرياضية، ورؤساء أقسام الهيئات بالإدارات الفرعية لطرح القضايا والموضوعات التي تخص الجمعيات العمومية بكل إدارة، ومن بينها نادي طلخا ونادي العمال الرياضي، وتوضيح الرؤى حولها، وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة من خلال هذا الطرح الاستعداد لحل المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجه الإدارات الفرعية حول كافة الموضوعات.