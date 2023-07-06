إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح

أصيب اليوم 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص بطريق الإسكندرية مطروح وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم " حسام جمال أحمد عوض 30 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، مؤمن نور الدين منصور 35 سنة مصاب باشتباه بكسر في الساق اليمني وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد جمال فتحي 32 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح بالكوع الأيسر، إيمان محمود محمد 44 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، أيمن ماهر محمد 27 سنة مصاب باشتباه كسر في القدم اليسرى وكدمات بالوجه والصدر وكسر في الأسنان الأمامية واشتباه بكسر في عظم الفك".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى الحمام المركزي الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.