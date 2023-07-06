ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح

إصابة 5 أشخاص
إصابة 5 أشخاص

أصيب اليوم 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص بطريق الإسكندرية مطروح  وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم " حسام جمال أحمد عوض 30 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، مؤمن نور الدين منصور 35 سنة مصاب باشتباه بكسر في الساق اليمني وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد جمال فتحي 32 سنة مصاب  بكدمات متفرقة بالجسم وجرح بالكوع الأيسر، إيمان محمود محمد 44 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، أيمن ماهر محمد 27 سنة مصاب باشتباه كسر في القدم اليسرى وكدمات بالوجه والصدر وكسر في الأسنان الأمامية واشتباه بكسر في عظم الفك".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى الحمام المركزي الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

اسماء المصابين الإسكندرية مطروح تصادم سيارتين طريق الإسكندرية مطروح مستشفي الحمام المركزي

الأكثر قراءة

محمد رمضان يلتقى صلاح فى الساحل: "حبيبي يا مو"

عايزة فلوس العملية.. حقيقة اقتحام سيدة غرفة عمليات بمستشفى خاص بأكتوبر

إطلاق حساب الرئيس عبدالفتاح السيسى على "ثريدز"

كيفية استخدام تطبيق "ثريدز" المنافس الشرس لتويتر

قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسى

تعرف على موعد إجازة ثورة 23 يوليو للعاملين بالقطاع العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا