البحرية الأمريكية: لم نتدخل فى أزمة احتجاز الحرس الثورى لسفينة بالخليج

أعلنت البحرية الأمريكية، الخميس، عن مراقبة الأوضاع عند احتجاز الحرس الثوري الإيراني لسفينة بالخليج ولم نتدخل.

أضاف البحرية الأمريكية، أن السفينة التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني قد تكون متورطة بأنشطة تهريب، مشيرة إلى أن الحرس الثوري الإيراني استولى على سفينة تجارية بالمياه الدولية في الخليج، مؤكدة أنها تدخلت لمنع إيران من الاستيلاء على ناقلتين تجاريتين في الخليج في أحدث سلسلة من عمليات الاستيلاء أو الهجمات على سفن في المنطقة منذ 2019.

وأوضحت البحرية الأمريكية، وفق شبكة فويس أوف أمريكا، أن إحدى الحوادث شملت الناقلة ريتشموند فوييجر ، وهي ناقلة نفط ضخمة تديرها شركة النفط الأمريكية، وأن الطاقم على متنها آمن.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس بالبحرية تيموثي هوكينز إن سفينة تابعة للبحرية الإيرانية أطلقت أعيرة نارية خلال محاولة الاستيلاء الثانية، ووقع الحادثان في الخليج في المياه بين إيران وسلطنة عمان.

ولم يذكر هوكينز كيف منعت البحرية الأمريكية الاستيلاء عليها. ولم تتضح على الفور التفاصيل المتعلقة بالسفينة الثانية المتورطة في الحادث، ومنذ 2019 كانت هناك سلسلة من الهجمات على الشحن في مياه الخليج الاستراتيجية في أوقات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت البحرية الأمريكية، إن إيران احتجزت ناقلتين نفطيتين في أسبوع قبل شهر بقليل.

ويمر نحو خُمس إمدادات العالم من النفط الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز، وهو نقطة الاختناق بين إيران وسلطنة عمان، وفقًا لبيانات من شركة التحليلات فورتكسا Vortexa.

تُظهر بيانات تتبع السفن من Refinitiv أن ريتشموند فوييجر رست سابقًا في رأس تنورة بشرق المملكة العربية السعودية قبل حادثة الأربعاء في الخليج.

وقال متحدث باسم شركة Chevon إنه "لا توجد خسائر في الأرواح أو الإصابة أو فقدان الاحتواء" على متن سفينة ريتشموند فوييجر.

وقال المتحدث في بيان "السفينة تعمل بشكل طبيعي. سلامة طاقمنا هي أولويتنا القصوى".