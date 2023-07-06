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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"فلوسك ايه".. التنسيقية تُنظم عرضًا مسرحيًا للأطفال على مسرح دار الأوبرا غدًا

مسرحية فلوسك ايه
مسرحية فلوسك ايه

تنظم مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "ابني أديباً"، في تمام الثامنة من مساء غدٍ الجمعة، عرضًا مسرحيًا بعنوان "فلوسك ايه" على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ويأتي العرض المسرحي في إطار دعم التنسيقية للنشء، وتدور مسرحية (فلوسك ايه؟) حول موضوع التنمية المستدامة، وهى فكرة وتمثيل أطفال مبادرة "ابنى أديباً".

المسرحية تتضمن رسائل تنموية وتوعوية تستهدف  العمل على استغلال كل الموارد المتاحة لتحقيق رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة، وتعتبر إحدى مخرجات مبادرة (ابنى أديباً) التى تستهدف صنع كوادر من النشء.

يشارك في العرض 27 طفلاً من أطفال المبادرة، هم؛  رمزى أحمد، زكريا يوسف، محمود مؤمن ، رزان أحمد، ريماس أحمد، لارا محمد، لين محمد، يوسف باسم، ملك الأشقر، سليمان درويش، ليلى كامل، سارة نادر، عزة محفوظ، ماريا هانى، يوسف مؤمن، أسيا يوسف، يوسف إيهاب، ليلة إبراهيم، هنا مؤمن، مليكة محفوظ، بافلى هانى، حلا محمد، هنا نادر، مليكة ياسر، يوسف رمزى، سليم سامى، عمر زيدان.

وتصميم استعراضات المسرحية لمصطفى حجاج، وسينوغرافيا مصطفى التهامى، إضاءة وليد درويش، وإعداد الموسيقى إبراهيم سعيد، وملابس نوران الشيمي، مكياج إسلام عباس، دعاية محمد وحيد،
وتصوير البوستر أحمد صالح، وتدريب الأداء الصوتى حنان عادل.

المسرحية من تأليف ورشة مبادره ابني أديباً، وتدريب أمير يوسف وأحمد مشعل، والمخرج المنفذ رنا رجب، وإخراج عزوز عادل، وإشراف عام مبادرة ابنى أديباً سامى الزيات وتقى شاهين وشيماء الأشقر، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ووجهت المبادرة شكر خاص للمخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، ولإدارة مسرح الهناجر، ولنقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، وإدارة مسرح النهار.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مبادرة ابني أديبا الأوبرا المصرية العرض المسرحي المسرحية ماريا هانى إبراهيم سعيد

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