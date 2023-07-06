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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عايزة فلوس العملية.. حقيقة اقتحام سيدة لغرفة عمليات بمستشفى خاص بأكتوبر

اقتحام سيدة لغرفة
اقتحام سيدة لغرفة عمليات بمستشفى خاص

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مشاجرة لسيدة مع طاقم طبي في مستشفى خاص بأكتوبر حيث تبين أن السيدة ترغب في استرداد قيمة عملية جراحية أجرتها المستشفى لوالدتها واتهمتهم بالإهمال بسبب حدوث مضاعفات طبية لها بعد الجراحة.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا من مستشفى خاص للحالات الحرجة وجراحات المخ والأعصاب يفيد بمحاولة إحدى السيدات اقتحام غرفة العمليات بحثًا عن الطبيب الجراح الذي أجرى جراحة لوالدتها منذ أسابيع وذلك لاستعادة مبلغ العملية.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ وتبين أن السيدة تثير الشغب داخل المستشفى وهو ما وثقته كاميرات المراقبة وتم اصطحابها إلى قسم أول أكتوبر. 

وحررت إدارة المستشفى محضرا ضد السيدة واثنين مرافقين لها لاعتدائهم على الأطباء وإثارة الشغب داخل المستشفى ومحاولة اقتحام غرفة العمليات للاعتداء على الجراح الذي أفاد في محضر الشرطة بأن العملية التي أجريت لوالدة المتهمة لا يوجد فيها أي خطأ لكنها تريد ابتزاز المستشفى ماليا حيث خرجت والدتها بعد إجراء الجراحة إلا أن السيدة ذهبت إلى المستشفى حوالي 3 مرات مطالبة بمبلغ العملية. 

ولم يتبادل الطرفين أي اتهامات وتم اخذ تعهد على السيدة بعدم التعرض لطاقم الأطباء أو التمريض بالمستشفى. 

اقتحام سيدة لغرفة عمليات بمستشفى خاص
اقتحام سيدة لغرفة عمليات بمستشفى خاص
اقتحام سيدة لغرفة عمليات بمستشفى خاص
اقتحام سيدة لغرفة عمليات بمستشفى خاص

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