وكيل شباب الدقهلية تستقبل لجنة المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة

استقبلت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الخميس بديوان عام المديرية، لجنة الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.

كان ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المنعم مدير عام إدارة المنشآت الشبابية، وبسام نور بإدارة المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد يوسف مدير عام إدارة الشئون المالية، وفتحي شتات مدير عام إدارة المخزون السلعي، وجمال عرفة مدير المخازن بالمديرية.

تناولت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، مع لجنة الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، الحديث حول عملية البدء في رفع كفاءة وتطوير مركز التعليم المدني باستاد المنصورة الرياضي، واستلام الموقع من قبل الشركة المنفذة لعملية رفع الكفاءة والتطوير بمركز التعليم المدني بإستاد المنصورة الرياضي.

توجهت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، ترافقها اللجنة لمعاينة مركز التعليم المدني على الطبيعة، وتفقد المبنى ومشاهدة الاحتياجات التي تتطلبها عملية رفع الكفاءة والتطوير للمبنى، بحضور مديح حماد مدير عام المنشآت الشبابية بالمديرية.

وتقدمت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على موافقته لعملية رفع كفاءة وتطوير مركز التعليم المدني باستاد المنصورة الرياضي، والذي سيمثل إضافة للبنية التحتية وفرص الاستثمار فى المستقبل لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

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