كيف ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى الصمود أمام التحديات العالمية؟

كشف محمد أنيس المحلل الاقتصادي، عن كيفية مساهمة برنامج الإصلاح الاقتصادي في الصمود أمام التحديات العالمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن هناك تقريرا من مجلة بلومبرج العالمية كشف عن تخصيص 107 مليارات دولار استثمارات تأسيسية في عدد من القطاعات.

وأضاف أن هذا التخصيص في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات المترتبة عليها من الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، موضحاً أن هناك تغييرا يحدث في بنية الاقتصاد العالمي، والتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشار محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، إلى أنه رغم الأزمات العالمية يوجد مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري في العام المالي 2022.