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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح البرومو الرسمى لفيلم "مطرح مطروح"

مطرح مطروح
مطرح مطروح

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "مطرح مطروح" البرومو الرسمي للعمل، المقرر عرضه قريبًا بجميع دور السينما ضمن موسم الصيف الجاري.

وسيطرت حالة من البهجة والكوميديا على البرومو الذي شاركه الفنان كريم عفيفي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام كنوع من الترويج له، وعلق قائلاً: "الإعلان الأول لفيلم #مطرح_مطروح قريبا أوووى".

يشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان كريم عفيفي، كل من محمود حميدة، وشيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، وأيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا" والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم مطرح مطروح في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسّد النجم العالمي سكوت أدكنز، الشهير بـ"بويكا"، خلال الأحداث شخصية شاب أجنبي يدخل في شجار مع عدد من صناع الفيلم، في إطار من الأكشن، إذ يظهر في مصر ولديه العديد من الأصدقاء، إلاّ أنه يدخل في عديد من الصراعات الممتلئة بالإثارة.

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