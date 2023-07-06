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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حياة كريمة": 21 ألف مستفيد بخدمات القوافل الطبية خلال يونيو 2023

القوافل الطبية
القوافل الطبية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن عدد القوافل الطبية خلال شهر يونيو الماضي بلغ 36 قافلة، استهدف 7 محافظات، وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية  21 ألفًا و337 مواطنًا، وفقًا لتقرير نقلته قناة “إكسترا نيوز”.

وتشمل القوافل التخصصات الطبية "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت حياة كريمة أنها أطلقت 5 قوافل بيطرية عالجت 10 آلاف و196 حالة خلال نفس الشهر.

جهود حياة كريمة في إطلاق الخدمات الطبية

يذكر أن مؤسسة حياة كريمة تواصل جهودها في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية، لتقديم الخدمات المجانية للأهالي في المحافظات التي تعاني من نقص الخدمات.

وتستهدف مؤسسة حياة كريمة الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي، خاصة في القرى والمحافظات النائية والتي تعاني نقص الخدمات.

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