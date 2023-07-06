ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مشروعى قانون ميناء شرق بورسعيد يعزز قدرتها لخدمة حركة التجارة العالمية

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إقرار لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمشروعي قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وآخر بشأن إعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، يستكمل خطة الدولة؛ لتطوير الموانئ طبقًا للمعايير العالمية لاستيعاب كافة الأنشطة والخدمات اللوجستية المتطورة، بما يخدم التجارة العالمية لزيادة حركة التداول وحجم الحاويات المتزايدة، وهو ما يسهم في تعزيز قدراته التنافسية وتحقيق نقلة نوعية في إيرادات الميناء.

واعتبر «عمار»، أن مشروع القانون يستكمل مسيرة التقدم التي يشهدها ميناء بورسعيد، والتي تكللت بوصوله إلى المركز العاشر في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2022، نتاج ما اتخذته القيادة السياسية من اهتمام لتحسين قدراتها التنافسية بما يعزز من الخدمات اللوجستية للنقل متعدد الوسائط للحاويات، ويلبي متطلبات سلاسل الإمداد، وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت.

وأكد عضو اقتصادية النواب، أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة اعتمدتها الدولة للاستفادة من مقومات موقع مصر الجغرافى المتفرد، لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد بتحقيق أعلى عائد من العملة الصعبة، لاسيما وأن بورسعيد مركز أساسي لحركة التجارة العالمية وحلقة مهمة في سلسلة النقل الدولي للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية.

وأشار النائب حسن عمار، إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي أولت اهتماما على مدار الـ9 سنوات الماضية لتنفيذ العديد من المشروعات التي تؤسس لتحويل مصر إلى مركز للتجارة الدولية، وخلق محاور نقل تربط بين الموانئ، والمراكز اللوجستية ومناطق الاستثمار، فضلا عن تطوير الموانئ لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، بما يضع مصر بموقعها الطبيعي كمحرك للتجارة العالمية، إذ يوجد اهتمام رئاسي بمضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى 400 مليون طن سنويا، ووضع مخطط لإنشاء 14ميناء ومركزا لوجيستيا، بما يرسخ من مكانتها على خريطة العالم في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي متميز، ويمهد لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية بإضافة خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية، وتوفير الأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل لاستقبال السفن.

الخدمات اللوجستية الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب حسن عمار إيرادات الميناء تجارة الترانزيت حركة التجارة العالمية حركة التداول خطة الدولة ميناء شرق بورسعيد

الأكثر قراءة

قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسى

زوجها عذبها وقيدها بالحبال.. ملابسات فيديو مثير للجدل بالدقهلية

أستاذ موارد مائية: لا شىء اسمه الملء التدريجى ولكنه الخداع الإثيوبى المعتاد

ورقة عرفي وسهرة حمراء.. صغار يدفعن ثمن نزوات آبائهم تحت ستار الحب

غدًا.. حفل «الأساتذة ومدحت صالح» حصريًا على شبكة تليفزيون الحياة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا