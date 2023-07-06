الرئيس الصينى: على جيشنا التجرؤ للدفاع عن سيادة وأمن البلاد

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، ضرورة تعميق التخطيط للحرب والقتال وتحسين قدرتنا على الانتصار، مشيرًا إلى أن العالم دخل حقبة جديدة من الاضطرابات والتغيير، مضيفًا أنه يتعين على جيشنا التجرؤ على القتال والدفاع عن السيادة والأمن.

وقال جين بينغ، اليوم الخميس، إن الجيش الصيني يجب أن "يجرؤ على القتال"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية بينما كان يتفقد القوات العاملة في منطقة شديدة التوتر بالقرب من تايوان.

وتأتي زيارة شي، خلال موجة من الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، الداعم الأمني الرئيسي لتايوان، حيث تزور وزيرة الخزانة جانيت يلين، حاليًا، بكين لإجراء محادثات تهدف إلى استقرار العلاقات الاقتصادية.

وتعتبر الصين تايوان، المتمتعة بالحكم الذاتي، جزءًا من أراضيها وتعهدت بوضع الجزيرة تحت سيطرتها يومًا ما بالقوة إذا لزم الأمر.

أفادت محطة CCTV الحكومية أنه خلال تفتيش لقيادة المسرح الشرقي بجيش التحرير الشعبي أخبر شي الممثلين العسكريين أنه ينبغي عليهم "أن يجرؤوا على القتال، وأن يكونوا جيدين في القتال وأن يدافعوا بحزم عن السيادة الوطنية (و) الأمن".

ونقلت CCTV عن شي قوله: "في الوقت الحاضر، دخل العالم حقبة جديدة من الاضطراب والتغيير وأصبح الوضع الأمني لبلدنا أكثر اضطرابًا وعدم استقرار".

وبحسب ما ورد، قال شي: "من الضروري تعميق الحرب والتخطيط القتالي، التركيز على التدريب العسكري للقتال الفعلي وتسريع التحسين في قدرتنا على الفوز".

وأضاف بحسب الإذاعة، أن الجيش "يجب.. أن يرفع من قدرة قادة اللجان الحزبية على الاستعداد للحرب والقتال".

وأظهرت لقطات بثتها قناة CCTV، مساء الخميس، شي يرتدي قميصا عسكريا كاكي يدخل غرفة يصفق فيها المسئولون العسكريون بحرارة قبل الإدلاء بتصريحات من منصة.

توترت الصين والولايات المتحدة، في السنوات الأخيرة، بشأن وضع تايوان، حيث أجرت بكين تدريبات عسكرية واسعة النطاق ردًا على زيارة للجزيرة قامت بها رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي العام الماضي.

في أبريل، أجرت القوات الصينية تدريبات لمدة 3 أيام لمحاكاة حصار للجزيرة بعد أن أجرى خليفة بيلوسي، كيفين مكارثي، محادثات مع الزعيم التايواني تساي إنغ وين في كاليفورنيا.