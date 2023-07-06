محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في عدد من الملفات القانونية بالديوان العام والأحياء

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة مستجدات العمل بعدد من الملفات القانونية، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء، وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح حول الموقف الحالي في عدد من الملفات القانونية الخاصة بإدارات الأملاك والشئون القانونية بالمحافظة والأحياء، كما استعرض مع المستشار القضائي للمحافظة، الموقف القانوني لعدد من الموضوعات التي تخص إدارة الأملاك بالمحافظة.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين الجهات الإدارية والقانونية بالمحافظة والأحياء، لسرعة البت وإنهاء عدد من الملفات وإزالة أي معوقات قائمة، وأشاد محافظ بورسعيد بالقامات القانونية التي تحافظ على أملاك الدولة المصرية، والتي تحافظ على حق المواطن وحق الدولة معًا.

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان