"الباز" يشكر "الوثائقية" قبل عرض فيلم عن "أسامة أنور عكاشة": جدير بالمشاهدة

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على ما تبذله من جهد مقدم من خلال قناة "الوثائقية"، منوهًا باقتراب عرض فيلم وثائقي عن الروائي أسامة أنور عكاشة.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برمة" المُذاع على راديو "نغم إف إم":"خلال شهر يوليو هيعرض فيلم وثائقي عن عميد الدراما المصرية العربية أسامة أنورعكاشة"، متابعًا "القناة عاملة مجهود كبير في إعادة رد الاعتبار والاغتنام بالمؤثرين الحقيقيين في حياتنا، إذ تم التطرق إلى يوسف إدريس من قبل من خلال فيلم وثائقي".

وواصل:"أسامة أنورعكاشة له في وجداننا النفسي والفني باع طويل جدًا، رحلته تمتد على مدار 40 عامًا، من خلال ملحمة ليالي الحلمية، والتي ارتبط بها المشاهدون ارتباطًا ملحميًا".

واستطرد الباز "الكاتب والروائي أسامة أنورعكاشة رفع مستوى الدراما من مجرد حدوتة تشاهد إلى مستوى العمل الأدبي الكامل، وهذا ما تم التنويه إليه من خلال تتر مسلسل أرابيسك ومسلسل الراية البيضا.. الراجل ده مبدع استثنائي".

ووجه الدكتور محمد الباز الشكر للقناة، داعيًا المصريين جميعًا لمشاهدة العمل الوثائقي المقرر عرضه في يوليو الجاري:"البلد دي لا تكف عن الإنجاب للمبدعين".