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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متحدث "التموين" يكشف تفاصيل زيادة سعة صومعة طهطا وخط سكة حديد لـ"أبوراضي"

الصوامع
الصوامع

كشف الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنه يجري حاليا زيادة السعات التخزينية لصومعة حبوب طهطا في سوهاج من 60 إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه، ضمن المشروع القومي للصوامع، من خلال الوصول بسعاتها إلى 3.5 مليون طن بعد 1.2 مليون طن.

وأكد كمال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، تخصيص 159مليون جنيه لمد خطة سكة حديد لصومعة “أبوراضي” في بني سويف، موضحا أن المشروع القومي للصوامع بدأت به الدولة المصرية للحفاظ على جودة وزيادة مخزون القمح وتوفير احتياجات المواطن المصري، وتستهدف الدولة من خلال المشروع زيادة الطاقة التخزيينة إلى 5 ملايين طن.

كان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد كشف عن أبرز المشروعات التي تم إطلاقها خلال الـ9 سنوات الماضية، منها مشروع تطوير شركات المطاحن، حيث  تم تطوير وتحديث 6 مطاحن لتحسين منتج الدقيق  وزيادة القدرة من 850 إلى 1970 طن قمح / يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 ملايين جنيه، كما تم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه، كذلك  تطوير ورفع كفاءة21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر، بهدف توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم، والذي يقدر حجم إنتاجه اليومي من 250 – 270 مليون رغيف.

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