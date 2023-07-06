تنشيط السياحة تستطلع رأي الفنادق في المشاركة بمنتدى بين الشركات الأرمينية والمصرية

أصدرت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، استطلاعا رأى القطاع الفندقي في عقد منتدى بين الشركات السياحية الأرمينية والمصرية، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين مصر وأرمينيا والعمل على مزيد من التعاون وخاصة بعد نجاح المنتدى السياحي الأول بالقاهرة بين الشركات السياحية الأرمينية والمصرية والذي نظمته الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في شهر فبراير ‎الماضي. ‏

وأشارت الغرفة في منشور لكافة الفنادق، إلى أن هيئة تنشيط السياحة، قد تلقت دعوة من السفارة الأرمينية بالقاهرة لعقد منتدى بين الشركات السياحية الأرمينية والمصرية في جمهورية أرمينيا خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري على أن يتم إرسال الموعد المحدد للمنتدى فور تحديده.

وأوضحت الغرفة أن الهيئة تستطلع رأى القطاع الفندق في الرغبة في الاشتراك بالمنتدى؛ علمًا بأنه سوف يتحمل الجانب الأرميني تكلفة إقامة المنتدى وبرنامج الزيارة للوفد المصري على أن يتحمل كل مشترك تكلفة الطيران والإقامة مطالبة من الفنادق إرسال إليها رغبتها في المشاركة في موعد تقصاه 17 يوليو المقبل.

يشار إلى أن الحملة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار على مواقع التواصل الاجتماعي (Facebook & Instagram) تحت عنوان “مصر ترحب بضيوفها” والتي تهدف إلى التعريف بالتسهيلات الجديدة في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر، وقد حققت هذه الحملة نتائج إيجابية ملحوظة في الدول التي تم إطلاق الحملة بها وهي كازاخستان والجزائر والسعودية والكويت والإمارات وجنوب إفريقيا وأذربيجان وجورجيا وأرمينيا.

وقد وصلت الحملة الإلكترونية في أرمينيا إلى ما يقرب من 1.3 مليون مستخدم وقد حققت هذه الحملة نحو 4 ملايين مشاهدة، ويعد السوق الأرميني من الأسواق الواعدة سياحيًا وتسعى وزارة السياحة والآثار إلى تنوع الأسواق سياحيًا.